«إكسبو 2020 دبي» يرسم مستقبلاً جديداً للسياحة

دبي (الاتحاد) أكد كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 أن إكسبو الدولي القادم سيغدو فصلا جديدا في مسيرة النجاح التي تشهدها دبي وتجربة عالمية من شأنها أن تبرز ثقة الإمارة وأمانها وانفتاحها على الزوار كافة، وتعزز قطاعي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال الآخذين في الازدهار.

وأشاد كل من معالي ريم الهاشمي وهلال سعيد المري - في إطار الحديث بعد اجتماع المشاركين الدوليين الذي استمر يومين، ورحب بممثلين عن 173 من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والتي يزيد عددها على 190 دولة، بثقة دبي ورؤيتها، فضلا عن التزامها الراسخ باستضافة إكسبو الدولي المقبل، في ضوء التعاون الوثيق بين إكسبو 2020 ودائرة السياحة والتسويق التجاري لتقديم حدث دولي من شأنه أن يبهر زواره من أنحاء العالم، وأن يلهمهم، لافتين إلى نجاح الاجتماع الذي حضره شخصيا أكثر من 370 موفدا تمهيدا لافتتاح إكسبو 2020 في أكتوبر المقبل.

السعادة والإلهام

وقالت معالي ريم الهاشمي: «منذ مراحل التخطيط، عملنا يدا بيد مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لإنجاز إكسبو يستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم وتفخر به دبي ودولة الإمارات بأكملها.. في ظل تبدل ملامح العالم، تكيفنا نحن أيضا، وبفضل تعاوننا مع دائرة السياحة والتسويق التجاري أنجزنا إكسبو دوليا من شأنه أن ينشر السعادة والإلهام بين هواة الاستكشاف، ورواد الأعمال، والأطفال، والكبار، والسياح العابرين، ومحبي الاستطلاع الراغبين في اختبار المستقبل - الآن».

تجاوز التحديات

بدوره، قال هلال المري: «منذ البداية، جسدت دبي ما يعنيه النجاح رغم الصعاب، حيث ارتقت باعتزاز وتصميم على أن تصبح محركا اقتصاديا ومركزا حيويا للمسافرين من جميع أنحاء العالم.. إن وضع معايير جديدة متأصلة في جوهرنا، ولهذه الغاية نرى إكسبو 2020 دبي نقطة تحول للعالم نظرا لما نحن فيه جميعا اليوم».

وأضاف: «لم يكن لأحد أن يتوقع كيف ستغير جائحة كوفيد-19 واقعنا نهائيا غير أن دبي وإكسبو 2020، شأن بقية العالم، توقفا قليلا للتفكير والتدبر، وبما جبلنا عليه من معنويات عالية وتفاؤل بتجاوز التحديات غير المسبوقة بالمثابرة، عدنا أقوى مما كنا عليه يوما».

وأشار إلى أن دبي عاودت الترحيب بالسياح في يوليو 2020 - حيث نظمت الإمارة أولى فعالياتها التي يسمح فيها بالحضور شخصيا، بعد فترة الحظر، وظلت منذ ذلك الحين مفتوحة للعالم، بما يعزز دورها بوصفها مركزا للسفر من أجل العمل والترفيه على حد سواء.

وقال: إن دبي نجحت في نشر انفتاحها الاقتصادي على مراحل مانحة الأولوية للسلامة في ظل الحد من تبعات الجائحة الحالية، وهو نهج يجعلنا مهيئين لقيادة التعافي في مرحلة ما بعد هذه الجائحة.. وبصفتنا وجهة سياحية مزدهرة ومركزا عالميا لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من مسافري الأعمال والترفيه العالميين في دبي على مدى الأشهر المقبلة.

وأضاف: في إكسبو 2020 دبي سيكون مركز دبي للمعارض الجديد، الذي استضاف في افتتاحه الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين في إكسبو، وجهة مميزة أثناء فعاليات الحدث الدولي وفي مرحلة الإرث متيحا إمكانية وصول غير مسبوقة إلى جمهور عالمي وفرصا لا تتكرر لبناء شبكات التواصل، بما يحفز الصناعة والأعمال والأسواق ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي منطقتنا، والعالم.

تحفيز قطاعي السياحة والفعاليات

وذكر أنه في إطار استراتيجيات دبي الموجهة نحو المستقبل، سيعمل إكسبو 2020 دبي على تحفيز قطاعي السياحة والفعاليات المزدهرين في المنطقة، فيما سيؤدي مركز دبي للمعارض، وهو مركز متطور، متعدد الأغراض، يمتد على مساحة 45.000 متر مربع وحجز بالفعل بنسبة 80 في المائة على مدار الحدث الدولي، دورا محوريا في جذب المسافرين المحليين والدوليين ومن رجال الأعمال.

وأكد أن المركز سيكون رمزا بارزا لإرث إكسبو الطويل الأمد على صعيدي الأعمال والسياحة، وهو من الإنشاءات الدائمة التي ستبقى بعد اختتام إكسبو 2020 لتكون جزءا من دستركت 2020، منظومة الابتكار الحضرية الجديدة ومجتمع المستقبل العالمي النموذجي.