الأسهم الأوروبية تتعافى بقوة من موجة بيع

لندن (رويترز) - سجلت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أفضل يوم لها في حوالي شهرين متعافية من مبيعات حادة في الجلسة السابقة، مع تسجيل أسهم الموارد أعلى مستوى في عشرة أعوام بينما أظهرت بيانات أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع في أبريل.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8 بالمئة ماحيا كل خسائره البالغة 1.4 بالمئة التي مني بها في جلسة الثلاثاء عندما تسبب القلق من احتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في هبوط حاد لأسهم شركات التكنولوجيا العالية القيمة.

وأغلق مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية مرتفعا 2.7 بالمئة بعد هبوط بلغ 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفز مؤشر أسهم شركات الموارد الأساسية 4.7 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتعدين مسجلة في لندن مع صعود أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في عقد وسط أجواء تفاؤل بتعاف سريع للاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر أيضا أفضل يوم له في حوالي عام.

وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 3.2 بالمئة، وهو أفضل أداء لها في يوم واحد منذ منتصف فبراير، مع استفادة أسعار النفط من توقعات بتعافي الطلب في حين قفز مؤشر أسهم شركات التشييد ومواد البناء 2.9 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع.