طفرة في أرباح «العالمية القابضة»

أبوظبي (الاتحاد) وصل صافي أرباح الشركة العالمية القابضة للربع الأول من عام 2021 إلى 1,5 مليار درهم، بالمقارنة مع 113 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صادر اليوم «جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال.

كما وصلت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2021 إلى 2,276 مليار درهم بالمقارنة مع 1,563 مليار درهم في الربع الأول 2020. وأسهم القطاعان الصناعي ورأس المال في نمو الإيرادات بنسبتي 68% و26% على التوالي». وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تُعزى قوة بياناتنا المالية للربع الأول 2021 إلى نمو أعمال القطاعين الصناعي ورأس المال، واللذين شكلا الدافع الرئيس لنمو الإيرادات. وبلغت إيرادات الشركة 2,3 مليار درهم. والأهم من ذلك أن هذه النتائج تعكس قدرتنا على تنمية عملياتنا على الرغم من التحديات الاقتصادية، والاستحواذ على الشركات المناسبة التي تضيف قيمة حقيقية وتحقق التكامل لمجموعتنا».