بورصة وول ستريت تصعد عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على زيادة اليوم الأربعاء بعد تعافي أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، في حين أظهر مسح زيادة كبيرة في الوظائف الخاصة في أبريل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.96 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 34163.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.4 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 4177.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 97.63 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 13731.13 نقطة.

