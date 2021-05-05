3.5 % نمواً بالسعة المقعدية على رحلات الطيران في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قدرت مؤسسة أو إيه جي الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إجمالي السعة المقعدية لرحلات شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ في 4 مايو الجاري بنحو 641 ألفاً و345 مقعداً، مقارنة مع 619 ألفاً و852 مقعداً خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع نسبته 3.5%.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل أكثر من 2.449 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 24.9% من إجمالي حجم السعة الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

السعة عالمياً

وعالمياً، أفادت المؤسسة أنه بعد سلسلة الانخفاضات، شهدت بعض أسواق الطيران تحسناً ملحوظاً هذا الأسبوع لترتفع السعة العالمية من 61 مليوناً و879 ألف مقعد في الأسبوع الماضي إلى 62 مليوناً و916 ألف مقعد، بنسبة 0.7%، وذلك بعد التفاؤل باتجاه عدد من الأسواق الأوربية لتخفيف قيود السفر خلال الفترة المقبلة. ووفقاً للبيانات ارتفعت السعة في العديد من الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع، حيث تصدرت منطقة وسط آسيا الارتفاعات بنسبة 21.2% تلتها منطقة شرق ووسط أوروبا بنسبة 7%، ثم منطة شرق أفريقيا بنسبة 5.4% ومنطقة جنوب أميركا اللاتينية بنسب 5% ومنطقة الكاربي بنسبة 4.8%، ومنطقة أوروبا الغربية بنسبة 3.7%، والشرق الأوسط بنسبة 3.2%. في المقابل منطقة شرق آسيا أكثر الأسواق الإقليمية انخفاضاً في العالم هذا الأسبوع بنسبة تراجع تصل إلى 10%، تلتها جنوب آسيا بانخفاض قدره 4.8%.

وأشارت البيانات إلى أن السعة العالمية ما زالت أقل بنسبة -41% عن المستوى التي كانت عليه قبل كوفيد-19.