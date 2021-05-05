«اقتصادية عجمان»: 66% نمو التراخيص الجديدة

عجمان (الاتحاد) كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن نتائج الأداء التشغيلي في قطاع التراخيص الاقتصادية، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2020. وارتفع مؤشر النمو في التراخيص الجديدة بنسبة 66% إضافة إلى الارتفاع في معدل تجديد التراخيص بواقع 4%، وكذلك ارتفاع مؤشر إصدار التصاريح التجارية بواقع 17%.

وعلى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حقق كل من برنامج "تعزيز" وبرنامج "ريادة" واللذان اطلقا لدعم الكوادر البشرية الوطنية في ريادة الاعمال، ارتفاعاً بمعدل 9% في نسبة المنتسبين لبرنامج "تعزيز"، إضافة إلى ارتفاعاً بمعدل 236% في نسبة المنتسبين لبرنامج "ريادة".

وقال عبد الله الحمراني الشامسي، مدير عام اقتصادية عجمان، إن توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل سمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تسهم دائماً في توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الداعمة للمستثمرين، وتوفير الممكنات والمحفزات، والدعم اللازم لرواد الاعمال، مكن الدائرة من التعامل مع الظروف المحيطة بجائحة كورونا، وأظهر نتائج مبشرة، خاصة أن الإمارة أصبحت تنعم بالمقومات التنافسية والتي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الاعمال والاستثمار.

وأكد عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الاعمال، أن الإمارة حققت نمواً في حجم الصادرات للربع الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 11% عن النسبة المحققة خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت صادرات الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة تقريبية 1 مليار و750 مليون درهم، كما وقعت الدائرة اتفاقية تعاون مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل بموجبها يتم تقديم الدعم المالي للمنشآت وبما يضمن نجاح ريادة الاعمال في الامارة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويضع الدولة في مصاف الدول الرائدة.

وفي هذا السياق، قال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة التسجيل التجاري، إن الدائرة أنجزت 12679 معاملة خلال الربع الأول لعام 2021 مقارنة بعدد 10781 معاملة للفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة تحسن بلغت 18%، وقد ارتفع مؤشر عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الالكترونية والذكية بنسبة 160% مقارنة بعام 2020، بالتزامن مع ظروف الجائحة، والتي غيرت من توجهات بعض المتعاملين تجاه قنوات الحصول على الخدمات.