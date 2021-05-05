119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية

دبي (الاتحاد) أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية لأكثر من 119 مليار درهم خلال العام 2020، وقد بلغت مساهمتها نحو 10% من إجمالي تجارة إمارة دبي غير النفطية، وبما يقارب ربع تجارة المناطق الحرة بإمارة دبي، ما يؤكد على تجاوز المنطقة الحرة تحديات الجائحة وتبعاتها، وتمتعها بالمنظومة المتكاملة التي تضمن تواصل حركة التجارة العالمية رغم مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية.

وشهدت تجارة «دافزا» نمواً استثنائياً خلال الربعين الثالث والأخير من العام ذاته بـ36.4% و23% على الترتيب، لتحقق فائضاً تجارياً بلغ 15.8 مليار درهم يتوزع على 8.5 مليار درهم في النصف الأول و7.4 مليار درهم في النصف الثاني.