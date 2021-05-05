«الدار» تختار 3 شركات ناشئة عالمية لتنفيذ مشاريع تجريبية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن اختيار ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وذلك في إطار برنامج تسريع الأعمال «سكيل أب»، الذي يتمثّل هدفه في توفير منصّة نمو ملموسة تدعم الشركات العالمية بأحدث حلول التكنولوجيا العقارية للتوسّع وتأسيس أعمالها في دولة الإمارات.وسوف تستفيد الشركات الناشئة الثلاثة من فرص النمو الملموسة التي ستوفرها المشاريع التجريبية المقدمة من «الدار»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة الأخرى في المنطقة.

وجاء إطلاق برنامج «سكيل أب»، بالشراكة مع «ستارت إيه دي» (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة تمكين. وتجدر الإشارة أنه تم إطلاق النسخة الأولى من برنامج «الدار سكيل أب» خلال شهر فبراير 2021، حيث كان باب تقديم طلبات المشاركة مفتوحاً أمام الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة موضوعات رئيسة، وهي: الاستدامة وتحليل البيانات والتنمية الذكية. وقد تلقى البرنامج أكثر من 200 طلب مشاركة من 31 دولة، وتم لاحقاً اعتماد قائمة مختصرة شملت تسع شركات ناشئة بهدف المشاركة، ضمن سلسلة من الجلسات التدريبية الافتراضية، تحت إشراف مجموعة من الخبراء، والتواصل مع وحدات أعمال شركة «الدار».

وتم منح ثلاث شركات في مجال التكنولوجيا العقارية فرصة تنفيذ مشاريع تجريبية بالتعاون مع الدار، بينما ستواصل الشركات الأخرى المشاركة في البرنامج التعاون مع «الدار» خلال المشاريع المستقبلية. وفيما يلي الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ المشاريع التجريبية: إنفيو، شركة ألمانية ناشئة تقدم حلولاً مبتكرةً في مجال إنترنت الأشياء، والتي تعزز بدورها قدرة الأبنية على تأسيس منظومة متكاملة تربط بين البيانات، وتعمل على تجميعها وتحليلها ومن ثمّ تطويرها يدوياً أو تلقائياً عبر أجهزة وأدوات مبتكرة متصلة بالإنترنت. «جي بيلدر»، شركة تتخذ من فنلندا مقراً لها، نجحت في تطوير منصّة تتيح الاتصال الرقمي بين العملاء وفريق المشروعات وموقع البناء. متريكوس، شركة ناشئة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقدم حلولاً برمجية مبتكرة في القطاع العقاري عبر منصّة رقمية مبتكرة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجوّدة العقارات والهواء الداخلي.

وتم اختيار هذه الشركات الناشئة للانضمام أيضاً إلى منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، والتي تقدم حوافز عديدة وحزمة من الخدمات القيّمة. كما أنها تتيح الوصول إلى أبرز الشركاء من القطاع الحكومي والمؤسسي، بهدف تمكين هذه الشركات الناشئة من توسيع نطاق محفظة منتجاتها وتحقيق الفرص الواعدة في السوق، بالإضافة إلى تطوير كوادرها وجمع التمويل اللازم، وذلك بالتواجد ضمن مجتمع أعمال حيوي متسارع النمو.