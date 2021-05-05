الذهب يستقر والبلاديوم يواصل التحليق

لندن (رويترز) - استقرت أسعار الذهب تقريبا اليوم الأربعاء إذ دعم الدولار احتمال رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، في حين ظل البلاديوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الإمدادات.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.30 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع نحو 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1777 دولارا.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل السوق لدى ثنك ماركتس «عاد مؤشر الدولار للارتفاع من جديد الأسبوع الماضي وصعد بوجه عام هذا الأسبوع. يقود ذلك لبعض الضغط النزولي على أسعار الذهب».

وأضاف «قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بوضوح إن الفائدة بحاجة للصعود في وقت ما. السؤال المهم هو ما مدى السرعة التي سترتفع بها مع استمرار موقف مجلس الاحتياطي المؤيد كثيرا للتيسير».

يحوم مؤشر الدولار قرب ذروة أسبوعين تقريبا مقابل عملات رئيسة أخرى.

وكانت يلين قالت أمس الثلاثاء إنها لا ترى أزمة تضخم وشيكة، مقللة من شأن تصريحات سابقة عن أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة للحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد في الوقت الذي تدعم فيه خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للإنفاق النمو.

تُضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2996.21 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.

وصعد البلاديوم، الذي يستخدم بالأساس في أنظمة تنقية عوادم السيارات، أكثر من 22 بالمئة منذ بداية العام.

وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.40 دولار، بينما هبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1223 دولارا. وبلغ المعدنان أعلى مستوياتهما فيما يزيد على شهرين أمس.