منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«مبادلة للاستثمار»

أبوظبي (وام) ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، في قصر الوطن في أبوظبي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لعام 2020، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل وخارج الدولة.

منصور بن زايد



كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود.