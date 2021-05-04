1.1 مليار درهم سيولة أسهم أبوظبي

أبوظبي (وام)

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطه للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بدعم من استمرار تدفق السيولة إلى قاعة التداول، والتي تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم في نهاية التعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6117 نقطة بنمو نسبته 0.37 في المائة مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

واستحوذت أسهم ثلاث شركات مدرجة على نحو 68.7 في المائة من إجمالي سيولة التداولات في السوق، وذلك وسط استمرار المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية بضخ المزيد من سيولتها في سوق العاصمة.

وأغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 91 درهماً بتداولات بلغت قيمتها 287 مليون درهم، فيما وصل سهم بنك أبوظبي الأول إلى مستوى 14.58 درهم وسط صفقات تجاوزت قيمتها 245 مليون درهم .

أما على مستوى حركة سهم شركة الدار فقد أغلق عند 3.52 درهم بتداولات بلغت قيمتها 231 مليون درهم في حين أغلق سهم أدنوك للتوزيع عند 4.60 درهم . يشار إلى أن الجلسة شهدت التداول على 180 مليون سهم نفذت من خلال 2162 صفقة بحسب الإحصائيات الصادرة عن السوق في ختام التعاملات.