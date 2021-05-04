2600 علامة تجارية جددت تسجيلها في الإمارات

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تسجيل ملكيتها إلى 2600 علامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وتظهر الإحصائيات أن عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعاملات التجارية وصل إلى 512 طلباً خلال شهر أبريل من العام الجاري، بالمقارنة مع 500 طلب في مارس من العام ذاته. وكان إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات وصل إلى نحو 2088 طلباً خلال الربع الأول من العام 2021.

ويعد منذ 20 شهراً وتتخذ العديد من الشركات العالمية التي تحمل علامات تجارية دولية من الإمارات مقراً إقليمياً لممارسة أنشطتها التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن شركات العلامات التجارية الكبرى التي قامت بإعادة تثبيت ملكيتها تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة، وفي مقدمتها التجارة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في أبريل الماضي أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الامارات بلغ 5944 وكالة بنهاية العام 2020، بالإضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.