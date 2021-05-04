111 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» الربعية

أبوظبي (وام)

حقّقت شركة «الواحة كابيتال» أرباحا صافية بلغت 111 مليون درهم في حين بلغ صافي الدخل التشغيلي 250 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وسجّل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» عائدًا إجماليًا في الربع الأول بلغت نسبته 4.1% مما رفع إجمالي العائد التّراكمي منذ إنشائه في عام 2012 إلى 252.5%.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال إن هذا الأداء مؤشر إيجابي يمكّننا من صياغة رؤيتنا حول النمو المتوقع لبقيّة العام، حيث لدى الشركة استراتيجية شاملة للاستفادة من الفرص المتوفرة في القطاعات والأسواق الرئيسية. كما يواصل مجلس الإدارة تبني منظور طويل الأمد لنمو وتقدم الواحة كابيتال، مما يضمن تمكن الشركة من تحقيق نمو مستدام». وقال أحمد المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال إن الأرقام الإيجابية المسجّلة للربع الأول من العام تشير إلى أننّا نتّبع استراتيجية تمكّننا من الاستمرار في النمو.