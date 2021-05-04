إماراتية ضمن المراكز الأولى عالمياًً في مسابقة «التمويل المؤسسي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) عن وصول الطالبة الإماراتية شما عبدلله الحوسني إلى المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في النسخة الرابعة من مسابقة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي» التي أطلقتها الشركة.

وكانت شما التي وصلت إلى المركز الثالث عالمياً في المسابقة، قد مثلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام متنافسات من 22 دولة أخرى. وتنافست شما، وهي طالبة محاسبة في جامعة زايد مع 7 مرشحات أخريات من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلن إلى المراحل النهائية في وقت سابق من هذا العام للحصول على فرصة تمثيل الإمارات في هذه المسابقة العالمية. وكإحدى الفائزات الثلاث الأوليات، ستحظى شما بفرصة المشاركة في برنامج تدريب مهني لمدة 12 شهراً مع عدد من أبرز القيادات النسائية في الدولة.