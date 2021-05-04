«طيران الإمارات» تعيد 9.8 مليار درهم قيمة تذاكر مستردة للعملاء

دبي (الاتحاد)

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة أعادت لعملائها 9.8 مليار درهم قيمة تذاكر مشتراة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك ضمن برنامج طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة، مشيراً إلى قرار الشركة تمديد صلاحية التذاكر لمدة تصل إلى 24 شهراً.

وتوقع استعادة الناقلة نحو %70 من السعة التشغيلية بحلول الشتاء المقبل مدعومة بإكسبو 2020 دبي، واستمرار التوسع في انتشار لقاحات كوفيد-19 حول العالم ، مشيراً إلى أن مؤشر الحجوزات لموسم الصيف المقبل يعكس تحسناً ملحوظاً في الطلب، الأمر الذي قد يسهم بدوره في استئناف تشغيل ما يتراوح بين 30 إلى 40 طائرة من طراز إيرباص A380.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سوق السفر العربي، أن الشركة استأنفت رحلاتها الجوية لخدمات الركاب إلى 120 محطة حول العالم.