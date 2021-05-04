رأي وتحليل: الاقتصاد الأزرق

د. يحيي الشحي

لا حدود للعاطفة البشرية في سلسلة اكتشافات المنافع واستغلالها، يبدأ أفقه بين مساحة شاسعة من الفضاء، وأعماق البحار والمحيطات، لكن علاقتنا مع الأخير تعود إلى أبعد العصور في التاريخ. إنه جانب يحيط بكل ركن من أركان كوكبنا، ويعبر عن ركائز الحياة والأعمال، واستدامته قضية حاسمة للإنسانية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

منذ وقت ليس ببعيد، نشأ فرع من الاقتصاد يسمى الاقتصاد الأزرق، إنه علم المسطحات المائية، واستدامتها والمحافظة عليها، من خلال تطوير السياسات والابتكار من أجل النمو الاقتصادي المستدام من خلال معالجة إساءة استخدام الموارد والنظم البيئية المعطلة.

تنبع أهميتها من حقيقة أن الأسماك والكائنات المائية مصدر مهم للأمن الغذائي والاقتصادي، مصدر غني بالبروتينات والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، إنتاجه أقل تكلفة من الإنتاج الحيواني. علاوة على ذلك، فهو خزان ضخم للتنوع البيولوجي، يشمل العديد من النظم البيئية الكبيرة من العناصر الحية والبيئات غير الحية من خلال التفاعل مع بعضها بعضاً (النظم الإيكولوجية)، غني بالمركبات والجينات البيولوجية التي تساعد في اكتشاف الأدوية والإنزيمات ومستحضرات التجميل والمعادن وغيرها، تُعزى التكنولوجيا الحيوية الزرقاء إلى عملية الاستكشاف والابتكار.

كما أن قاع البحر يشبه سطح الأرض الذي كان مصدر إلهام للمصنعين والمستثمرين، وبالتالي هناك العديد من المعادن مثل الحديد والنحاس والذهب ومجموعات المنغنيز ورواسب الكبريت، بالإضافة إلى ذلك، هناك عناصر نادرة يمكن استخدامها في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الطاقة المتجددة.

الموانئ والنقل البحري ركيزة أساسية في التجارة العالمية وسلسلة الصناعة، يتم نقل أكثر من 80 في المائة من البضائع الدولية من خلاله، أما السياحة البحرية والجزرية فهي تلعب دوراً مهماً للنقد الأجنبي والأنماط البشرية التي تعتمد عليها في توفير مساحات مفتوحة للنشاط البدني والتأمل وفرصاً وافرة للترفيه.

تجدر الإشارة إلى أنها واجهة لتوليد الطاقة المتجددة، ومن ثم فهو يساهم في استدامة أبعاده في الحد من التأثيرات المناخية الناتجة عن استخدام المصادر التقليدية. من ناحية أخرى، بسبب التطور التقني، أصبح من الممكن تحلية المياه إلى مستوى 60 في المائة عن طريق تحلية المياه المالحة إلى مياه مناسبة للاستخدام البشري. ومن ثم معالجة ندرة المياه العذبة، بالإضافة إلى ذلك، يتسبب السلوك البشري والصناعي في أطنان ضخمة من النفايات التي تؤثر على النظم البيئية. ومن ثم، فإن معالجته يمثل بوابة اقتصادية لإنتاج منتجات مناسبة للاستخدام البشري والصناعي والحفاظ على البيئة.

وبالتالي، فإننا نعبر من الذكاء انخراط المؤسسات العلمية والبحثية والاستثمارية والصناعية في قطاعاتها، لأنها بوابة غنية بالمعرفة والإنتاجية والتصنيع.

باحث اقتصادي