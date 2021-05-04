البلاديوم إلى مستوى قياسي والذهب يهبط

لندن (رويترز) - ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف من نقص إمدادات المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات، في حين تراجع الذهب واحدا بالمئة بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة.

نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2965.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16.32 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار.

وقال بارت ميليك، مدير إستراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "ثمة قيود أشد صرامة على التلوث عالميا لم نشهدها في الماضي، مما يعني أن سيارات لم يكن يجب أن تستخدم محفزات آلية سيتعين الآن تزويدها بها، وبالتالي مزيد من الطلب".

وأضاف "في المستقبل المنظور، سيكون هناك عجز في السوق الحاضرة وسترتفع الأسعار".

تفاقمت بواعث القلق من نقص المعروض بعد أن أعلنت نورنيكل، أكبر منتج للمعدن، عن تعطيلات في منجمين بسبب فيضانات.

في غضون ذلك، تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة في المعاملات الفورية بعد أن قالت يلين إنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة الأميركية للحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد مع تفعيل المزيد من برامج الدعم.

وتراجع السعر إلى 1775.02 دولار للأوقية. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحدا بالمئة أيضا إلى 1774.70 دولار للأوقية.

يزيد رفع أسعار الفائدة تكلفة حيازة المعدن غير المدر للعائد.

وانخفضت الفضة اثنين بالمئة إلى 26.34 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت إلى ذروتها منذ 26 فبراير، بينما هبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1222.93 دولار.

