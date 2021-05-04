الدولار يصعد مع انحسار شهية المخاطرة

نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار إلى ذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء، معوضا بعض خسائره على مدار شهر، مع انحسار الشهية للمخاطرة وسط تراجع في الأسهم وصعود في سندات الخزانة، بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة للحيلولة دون نمو تضخمي في اقتصاد الولايات المتحدة.

تزامنت تصريحات يلين مع بدء تفعيل المزيد من برامج الاستثمار الاقتصادي التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن. لكنها قالت أيضا إن الإنفاق الإضافي صغير قياسا إلى حجم الاقتصاد.

وتدعمت جاذبية الدولار كملاذ آمن مع تراجع ناسداك أكثر من اثنين بالمئة وستاندرد أند بورز أكثر من واحد بالمئة وخسارة أقل حدة للمؤشر داو جونز الصناعي بلغت 0.69 بالمئة، ومع هبوط عوائد سندات الخزانة.

ورجح محللون أن جزءا كبيرا من الأخبار الطيبة كان محسوبا بالفعل في أسعار السوق.

وقال كارل سكاموتا، كبير محللي السوق لدى كمبريدج جلوبال بيمنتس في تورونتو، "بعد تحسن جذري على مدار الربع الأول، تقاربت توقعات الاقتصاد الأميركي مع الواقع، مما يعني أن المفاجآت لم تعد إيجابية".

وأضاف "بالنسبة للعديد من المستثمرين والمتعاملين تحت تأثير اتجاهات الأسعار، فإن بعض إعادة التوازن - بعيدا عن العملات الحساسة للمخاطر وصوب الملاذات الآمنة - تصبح منطقية كثيرا عند هذا المفترق".

عوض انتعاش اليوم خسائر الدولار أمس الاثنين بعد تقرير مخيب للآمال عن القطاع الصناعي الأميركي، لتصبح العملة مرتفعة واحدا بالمئة فوق أدنى مستوى في شهر المسجل الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 17.50 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، مرتفعا 0.3 بالمئة عند 91.263، قاب قوسين أو أدنى من ذروة أسبوعين. وانخفض المؤشر أكثر من اثنين بالمئة في أبريل.

وتقدمت العملة الخضراء نحو واحد بالمئة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ونزل اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2016 دولار. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 109.32 ين.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3881 دولار قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس، والذي قد يعلن عن وتيرة أبطأ لبرنامج شراء السندات مع تعزز الاقتصاد البريطاني بفضل توزيع اللقاحات.

