«الغاليريا» يستقطب 73 محلاً تجارياً خلال 16 شهراً

سيد الحجار (أبوظبي)

شهد مركز الغاليريا في جزيرة المارية افتتاح 73 محلاً تجارياً جديداً منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، حيث تم افتتاح 68 متجراً جديداً في العام الماضي، ونحو 15 متجراً خلال العام الحالي، بما في ذلك علامات تجارية تُطلق لأول مرة في أبوظبي، كما استقطب المركز أكثر من 22 مليون زائر خلال العام الماضي.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام مركز الغاليريا لـ "الاتحاد" إن استقطاب المركز لعدد من المحال التجارية الجديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة "كوفيدـ 19" يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق التجزئة في أبوظبي، وثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بدولة الإمارات، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزّة للاقتصاد.

ديفيد روبنسون



وأوضح روبنسون أن استقبال الغاليريا لملايين الزوار خلال العامين الماضي والحالي يأتي بالتزامن مع نجاح المركز في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتقيد بأعلى معايير الصحة والسلامة.

ولفت إلى أهمية استقطاب المركز علامات تجارية تطلق لأول مرة في أبوظبي، مثل كرم بيروت وستريت كيتشن، ما يسهم في ترسيخ مكانة الغاليريا كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في إمارة أبوظبي.وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020 (من سبتمبر إلى ديسمبر) أعلى معدل للمبيعات، والتي زادت بنسبة 18% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وخلال سبتمبر 2019، تم افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الغاليريا في جزيرة المارية، والذي تم افتتاحه عام 2013، حيث أضافت التوسعة 250 متجراً جديداً، ما أسهم في رفع عدد المتاجر في المركز ككل إلى 400 متجراً و70 مطعماً.

وأوضح روبنسون أن الغاليريا في جزيرة المارية يقدم خلال شهر رمضان، العديد من التجارب والفعاليات التراثية المستوحاة من قيم الشهر الفضيل مثل فعالية الحكواتي الشعبة، كما يستضيف أيضاً عدداً من الفعاليات الأخرى المستلهمة من أجواء وقيم الشهر المبارك، مثل المبادرة الخيرية بالشراكة مع "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" عبر دعوة الجميع إلى ترسيخ قيم العطاء خلال الشهر الفضيل من خلال التبرع بالألعاب والكتب لدعم الأطفال الأقل حظاً في مختلف أنحاء الإمارات واليمن.