«فلاي دبي» تصل إلى 80 وجهة عالمية

دبي (الاتحاد) أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاقها لمزيد من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة. وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة، مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي اعتباراً من 12 مايو، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي اعتباراً من 28 مايو، ومطار بيرم الدولي اعتباراً من 02 يونيو، فيما استأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسي خلال مايو الجاري.

كما أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الدولي اعتباراً من 12 مايو، ومطار مشهد الدولي اعتباراً من 13 مايو، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات، بما في ذلك لار وشيراز وطهران. وكانت فلاي دبي قد أعلنت مؤخراً عن تسيير رحلات موسمية إلى بودروم وطرابزون في تركيا، بالإضافة إلى باتومي في جورجيا. من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار تيفات الدولي في الجبل الأسود اعتباراً من 25 يونيو، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات للسفر إلى الوجهات الشهيرة هذا الصيف.