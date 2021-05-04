«دبي للذهب» تسجل نمواً في عقود كوانتو الروبية الهندية

دبي (الاتحاد) أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 179.554 عقداً خلال شهر أبريل.

وسجل عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل نمواً سنوياً بنسبة 562% في معدل حجم التداول اليومي خلال هذا الشهر، في ظل رغبة المشاركين في السوق بالتحوّط ضد المخاطر وسط ظروف السوق غير المستقرة.

كما بلغ حجم تداول العقد الآجل للروبية الباكستانية الجديد 180 عقداً بقيمة 2.35 مليون دولار أمريكي، وكانت البورصة قد أطلقت هذه العقود منتصف شهر أبريل، لتكون العقود الأولى من نوعها التي يتم تداولها في أي بورصة مرخصة في العالم.

وحافظت العقود الآجلة للفضة على أدائها القوي في عام 2021، حيث شهدت بورصة دبي للذهب والسلع زيادة كبيرة في تداول هذه العقود خلال شهر أبريل مع نمو حجم تداولاتها بنسبة 146 % منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «شهدت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع العديد من الإنجازات المهمة الشهر الماضي، مما يعزز وضعها للمضي قدماً في المستقبل. وخلال هذا الشهر، حصلنا على موافقة من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية تتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة، والتي تتداول لحسابها الخاص في السوق الانضمام إلى قاعدة أعضاء البورصة، والاستفادة من خدمات ومنصة التداول التي توفرها. واستجابة للطلب في السوق، قمنا بإطلاق عقد الروبية الباكستانية الآجل الأول من نوعه في العالم، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية لتطوير عقود ومشتقات إسلامية للمشاركين في السوق. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستعزز نمونا، وتدعم جهودنا في تلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة أعضاء بورصتنا».