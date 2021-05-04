«أوبر» تتجه للتصنيع

لندن (أ ف ب) أعلنت شركة أوبر اليوم الثلاثاء عن شراكة مع شركة أرايفل البريطانية الناشئة لتصنيع سيارة كهربائية لحساب المجموعة الأميركية العملاقة في مجال خدمات الأجرة من شأنها المساعدة في خفض الانبعاثات.

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أن من المتوقع البدء بإنتاج المركبة في الربع الثالث من 2023، لافتتين إلى أنهما «ستستكشفان علاقة استراتيجية في أسواق رئيسة بينها بريطانيا والاتحاد الأوروبي».



ويأتي ذلك بعيد دخول أرايفل التي انطلقت قبل ست سنوات والمصنعة لمركبات كهربائية عدة بينها فانات وحافلات، في مؤشر "ناسداك" ببورصة وول ستريت في مارس.

وأشار البيان إلى أن أرايفل، شركة التكنولوجيا العالمية التي تطور سيارات كهربائية تستخدم تقنياتها الثورية، تتشارك مع أوبر لتطوير مركبة كهربائية بتكلفة يسيرة للسائقين المتعاقدين مع الخدمة.



ولفتت الشركتان إلى أن السيارة الجديدة «ستلبي حاجة عالمية لتغيير خدمات الأجرة وتشارك المركبات... إلى الطاقة الكهربائية لتقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن».



وتعهدت أوبر الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية في مركباتها بحلول 2025 في لندن، وبحلول 2030 في أميركا الشمالية وسائر أوروبا، وفق البيان.