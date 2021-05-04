أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع

لندن (رويترز) - تحولت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى الارتفاع عقب هبوطها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن خفف المزيد من الولايات الأميركية إجراءات الإغلاق وسعى الاتحاد الأوروبي لجذب المسافرين، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19.

وصعد خام برنت دولارا إلى 68.56 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارا إلى 65.4 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الأسعار تتدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي لقبول المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.

وقال آش جلوفر رئيس سي.إم.سي ماركتس ألفا «التفاؤل بشأن تحسن الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي بعد أن أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى أن الاقتصاد الأميركي على وشك النمو بأسرع وتيرة له منذ عقود».

وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأميركي اليوم وإدارة معلومات الطاقة الأميركية غدا الأربعاء.

كما ساعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة، في دعم أسعار النفط اليوم. ويجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي الهند، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى ما يقل قليلا على 20 مليونا، بفعل تخطي حاجز تسجيل 300 ألف حالة جديدة لاثني عشر يوما على التوالي، وهو ما من المتوقع أن يضر بالطلب على الوقود في أكثر دول العالم سكانا بعد الصين.

