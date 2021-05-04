أرباح «أرامكو» السعودية تتجاوز التوقعات وتبقي على التوزيعات

الرياض (رويترز) - أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء عن أرباح فاقت توقعات المحللين بزيادة 30 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام، وأبقت على توزيعاتها النقدية، وذلك بدعم من أسعار النفط القوية.

زادت أرباح شركات الطاقة العالمية مثل إكسون موبيل على خلفية صعود أسعار النفط الخام بنحو الثلث هذا العام، فيما يتعافى الطلب على الوقود من تداعيات الجائحة، في حين ينكمش حجم الفائض العالمي من الخام.

وقال رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر في بيان «بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فأنا متفائل بما يحمله المستقبل.. ورغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، إلا أنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة».

وارتفع صافي الدخل إلى 21.7 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في 31 مارس من 16.7 مليار دولار قبل عام. كان من المتوقع أن تحقق أرامكو صافي ربح عند 19.48 مليار دولار، بحسب متوسط تقديرات خمسة محللين.

صعود أسعار النفط

وقالت أرامكو، التي أدرجت في البورصة عام 2019 بعد بيع حصة 1.7 بالمئة فيها ذهب أغلبها إلى مؤسسات عامة سعودية وإقليمية، إن الأرباح لقيت دعما من صعود أسعار النفط وارتفاع هوامش التكرير والكيماويات قابله بشكل جزئي انخفاض في الإنتاج.

وخفضت مجموعة «أوبك+»، وهو تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدة منتجين آخرين، الإنتاج لدعم الأسعار العالمية، لكنها وافقت في أبريل نيسان على بدء تخفيف تدريجي للقيود اعتبارا من أول مايو.

وقالت أرامكو السعودية، التي خفضت إنتاجها في إطار الاتفاق وبسبب تخفيضات إنتاج طوعية إضافية نفذتها المملكة، إن الطلب العالمي على منتجات البترول يتعافى من المستويات المنخفضة في 2020، لكنه يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

إجمالي الإنتاج

وأعلنت أرامكو عن توزيعات بقيمة 18.8 مليار دولار للربع الأول من المقرر دفعها في الربع الثاني، وهو ما يتفق مع الخط الاسترشادي لتوزيعات بقيمة 75 مليار دولار هذا العام.

وقالت أرامكو إنها تتوقع نفقات رأسمالية نحو 35 مليار دولار في 2021 مقارنة مع التوقعات الأصلية لما بين 40 و45 مليار دولار.

وبلغ متوسط إجمالي إنتاج النفط والغاز لأرامكو 11.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2021، منها 8.6 مليون برميل يوميا من النفط الخام.