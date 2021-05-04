«اتش أس بي سي» يطلق الودائع الخضراء

دبي (الاتحاد) أطلق بنك HSBC الودائع الخضراء في الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر للعملاء من الشركات والمؤسسات آلية لوضع ودائع بالدولار والدرهم في الإمارات العربية المتحدة، مع العلم بأن أموالهم سوف تستخدم لتمويل المبادرات والمشاريع الخضراء. هذا وسيحصل العملاء على إمكانية الاطلاع على كيفية توزيع أموالهم لدعم المشاريع الخضراء على مستوى المحفظة بشكل ربع سنوي، وسيكونون قادرين على إدارة حساباتهم الخضراء ببساطة كأي حساب وديعة عادي.

فيليب روبرت

وقال فيليب روبرت، الرئيس المؤقت لخدمات إدارة السيولة العالمية والنقد لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT): «مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة تنفيذ برنامجها الطموح لدعم المبادرات والمشاريع الخضراء على نحو متزايد، يتوجه عملاؤنا إلينا بطلب توفير الحلول التي تتيح لهم إمكانية إدارة رؤوس أموالهم بطريقة أكثر مسؤولية من الناحية البيئية. وفي حين أن الطريق لتحقيق الأهداف العالمية الأساسية لحماية المناخ لا يزال طويلاً، فإن إطلاق الودائع الخضراء في دولة الإمارات يعكس الاهتمام والوعي المتزايد بموضوع الاستدامة، وسيساعد على دمج التمويل المستدام ضمن مجال خدمات إدارة الخزينة للشركات».