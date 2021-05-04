«طيران الإمارات»: استعادة 70% من السعة التشغيلية قبل نهاية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة أعادت لعملائها 9.8 مليار درهم قيمة تذاكر مشتراه منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك ضمن برنامج طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة، مشيراً إلى قرار الشركة تمديد صلاحية التذاكر لمدة تصل إلى 24 شهراً.

عدنان كاظم



وتوقع كاظم، استعادة الناقلة نحو 70% من السعة التشغيلية بحلول الشتاء المقبل مدعومة باكسبو 2020 دبي، واستمر التوسع في انتشار لقاحات كوفيد-19 حول العالم، والتي ستسهم في تخفيف قيود السفر في كثير من البلدان، مشيراً إلى مؤشر الحجوزات لموسم الصيف المقبل يعكس تحسناً ملحوظاً في الطلب، الأمر الذي قد يسهم بدوره في استئناف تشغيل ما يتراوح بين 30 إلى 40 طائرة من طراز ايرباص A380.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سوق السفر العربي، أن الشركة استأنفت رحلاتها الجوية لخدمات الركاب إلى 120 محطة حول العالم تمثل نحو 85% من عدد الوجهات التي كانت تشغلها الناقلة قبل جائحة «كوفيد-19».

وذكر أن الشركة أتاحت منذ أن استأنفت عملياتها، العديد من التسهيلات بما في ذلك المرونة التي اتبعتها بخصوص تذاكر الطيران وإعادة الحجز، فضلاً عن توفير التأمين الإلزامي لتغطية مخاطر «كوفيد-19»، لافتاً أن إجراءات السلامة التي طبقتها الناقلة في مختلف مراحل السفر أسهمت في تعزيز الثقة بالسفر الجوي.