الذهب ينزل عن ذروة شهرين

نزلت اسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1786.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1797.75 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1785.50 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2973.29 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى علي الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة.

ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.79 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الأول من مارس أمس، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولار.