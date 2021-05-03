السعودية تحقق مستوى قياسياً جديداً في مناولة الحاويات

الرياض (الاتحاد) حققت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2021، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 16.18 في المائة، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.وحسب وكالة «واس»، سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 41.36 في المائة، بواقع 1.3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2973 سفينة، بزيادة 5 في المائة، مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع، بزيادة 0.82 في المائة بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي بنسبة 213 في المائة، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكباً، وبلغ أعداد السيارات الواردة 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية 6 ملايين طن.وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات هي بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يوما إلى 30 يوماً.

