20 سائحاً حداً أقصى للجولة الواحدة بالأماكن المفتوحة بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي منظمي الرحلات السياحية والمنشآت السياحية والفندقية والمخيمات السياحية، بضرورة الالتزام بتوجيهات وتدابير خاصة أثناء الجولات للسياحية لتسمح بـ 20 سائحاً كحد أقصى في الأماكن المفتوحة للجولة السياحية الواحدة و10 سياح في الأماكن المغلقة برفقة مرشد سياحي واحد، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الدائرة تفاصيل تلك الإجراءات في وثيقة أطلقتها تتضمن تلك الإجراءات والتدابير لمزاولة نشاط مرشدي الجولات السياحية، وستقوم الدائرة بالتفتيش على هذه المنشآت للتحقق من تطبيق تلك التعليمات.اختبار كوفيد

ومن التعليمات التي تضمنتها الوثيقة، ينبغي أن يخضع مرشدو الجولة السياحية لاختبار كوفيد-19 قبل بدء الجولة ومعاودة إجراءات لاختبار وفقاً للتعاميم الصادرة، ويستأنف مرشد الجولة السياحية العمل في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية، ويتعين على المرشدين السياحيين الامتناع عن تقديم خدماتهم في حال ظهرت عليه أي أعراض من المرض حتى لو كانت خفيفة.

ومن التعليمات، ينبغي فحص درجات الحرارة لجميع الأفراد من مرشدين وسياح، ويتعين على منظمي الجولات السياحية توفير أجهزة الفحص الحراري، بينما يتحمل المرشدون المستقلون مسؤولية توفيرها بأنفسهم.

ويجب اصطحاب الزائر الذي تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية أو أعلى إلى غرفة مخصصة بالقرب من المدخل الرئيسي، ومن ثم إبلاغ خدمة «استجابة» في مركز عمليات دائرة الصحة، ويمنع مشاركة الزوار الذين تظهر عليهم أعراض إنفلونزا في الجولات السياحية.مسارات

ويتعين على مرشدي الجولات السياحية إبلاغ الزوار بإجراءات الوقاية والنظافة المعمول بها وجميع لقيود والتعديلات على الخدمة، إضافة إلى إبلاغ الزوار بتفاصيل الزيارة، ومسارها، والقواعد أو القيود المحتملة المعمول بها من قبل المزودين المختلفين من المتاحف، والمواقع الأثرية، والمناطق الطبيعية وغيرها، ويتعين على مرشدي الجولات السياحية الالتزام بمسارات ذات اتجاه واحد، تفادياً لتقاطع الطرق قدر الإمكان، بالتنسيق مع مرشدي جولات آخرين، ويجب على مرشد الجولة كذلك التواصل مع الوجهة لتأكيد حجز الجولة.

وأكدت الدائرة أنه على جميع الزوار ومرشدي الجولات السياحية ارتداء أقنعة في كل الأوقات، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات يمنع دخولهم إلى المرافق ومشاركتهم في الجولة، وُينصح في جميع الأحوال بغسل اليدين قبل وبعد الزيارة وعند مشاركة المعدات.

ويُطلب من الزوار تجنب الاختلاط الاجتماعي مع أشخاص من خارج مجموعتهم، ويجب الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المحددة بمترين بين مرشد الجولة السياحية والزوار، وبين الزوار أنفسهم طوال الجولة.

ومن التعليمات، ضمان توفير معقمات اليدين للزوار.