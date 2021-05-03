6.4 مليار درهم سيولة استثمارية جديدة

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة السيولة الجديدة التي تم ضخها عملاء البنوك في الودائع في الآجال من 6 إلى 12 شهراً نحو 6.4 مليار درهم خلال شهر فبراير من العام 2021 بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. يأتي الإقبال المتواصل على الاستثمار في هذا الشريحة من الودائع البنكية في ظل بقاء أسعار الفائدة عليها عند مستويات جديدة مقارنة مع غيرها من أسعار الفائدة التي يمكن الحصول عليها في الشرائح الأخرى من الودائع.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً شكلت نحو 17.5% من إجمالي رصيد الودائع عل اختلاف شرائحها في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن تواصل الإقبال على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً، ساهم في رفع إجمالي رصيدها التراكمي لدى الجهاز المصرفي إلى مستوى 141.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 مقارنة مع 135.1 مليار درهم تقريباً في يناير من العام ذاته.