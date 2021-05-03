تمديد وقف تصدير حديد الخردة والمخلفات الورقية

يوسف العربي (أبوظبي)

قررت دائرة جمارك دبي تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2021 في شأن تمديد وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي القرار بناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك وقرار وزارة الاقتصاد في الشأن ذاته.

وذكرت الدائرة في الإعلان الجمركي رقم 8 لسنة 2021 أن التمديد ينطبق على تعليق تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية على الأصناف المنضوية تحت مجموعة من البنود الجمركية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضمن هذه البنود نفايات وفضلات من ورق، وورق مقوى، وإعادة تصنيع، وورق مقوى «كرافت» مقصور أو مموج.

وشمل القرار خردة وفضلات حديدية سبائك «اينجوت» ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب، وخردة من خلائط حديد صب «ظهر» ومن صلب مقاوم للصدأ، وتضمن خردة وفضلات من حديد مطلي بالقصدير ورقائق وشظايا وفضلات الفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وأخيراً سبائك ناتجة عن إعادة لصهر الخردة.