148.5 مليار دولار قيمة التجارة الإلكترونية بالمنطقة

دبي (وام)

أصدرت «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا النسخة الثانية من تقرير «حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا نسخة المنتجات الموجهة مباشرة إلى المستهلكين». وأكدت آمنة لوتاه مساعد مدير عام «دافزا» وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «من المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار في 2022، ويأتي ذلك بما ينسجم مع مساعي المنطقة الرامية لترسيخ مكانتها باعتبارها بوابة لنمو التجارة الإلكترونية.