«الدار» تعقـد شراكة استـراتيجية مع «فيفث وول» للاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن عقد شراكة استراتيجية مع «فيفث وول»، كبرى شركات رأس المال الجريء العالمية المختصة بالاستثمار في التكنولوجيا العقارية.

وقال بيان صادر أمس: «مع استثمارها في الصندوق الأوروبي للتكنولوجيا العقارية «الصندوق» الذي تديره «فيفث وول»، تصبح «الدار» الشريك المحدود الأول للصندوق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

تسعى «الدار» من خلال هذا الاستثمار إلى الاستفادة من شبكة «فيفث وول» الواسعة من شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة في أوروبا، والوصول إلى أحدث التقنيات والتوجهات التي تدفع عجلة تطور القطاع العقاري.

ويتيح ذلك للشركة امتلاك رؤى متبصرة لإثراء قرارات الأعمال، وتحديد الحلول والتحسينات المحتملة لمختلف الشركات التابعة لها.

وتتوقع الرابطة الأوروبية للتكنولوجيا العقارية استثمار 185 مليار دولار في التقنيات العقارية بحلول عام 2025.

وتنضم «الدار» بهذا الاتفاق إلى مجموعة من الشركاء المحدودين الاستراتيجيين لشركة «فيفث وول»، ممن ينشدون الاستثمار في شركات التكنولوجيا العقارية الرائدة ضمن منظومة التكنولوجيا العقارية في أوروبا.

وفي هذه المناسبة، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في شركة «الدار العقارية»: «يشكل استثمارنا في «فيفث وول» المرحلة القادمة من رحلتنا نحو الابتكار، حيث إنه يتيح لنا مواكبة تطوّرات الثورة الصناعية الرابعة.

وسوف نتمكّن من خلال هذا الصندوق من الوصول إلى قاعدة واسعة من المعرفة والخبرات والحلول، ما سيعزز محفظة استثماراتنا في قطاع الشركات الناشئة بالمنطقة وغيرها من برامج الابتكار المحلية. ونعتقد أن هذه الشراكة ستساعد على حفز مسيرة التحول الرقمي لشركتنا، وتحسين تجربة العملاء، وتبني ممارسات أكثر استدامة».

تتولى «فيفث وول» تشغيل واحدة من أبرز المنصات الاستشارية والاستثمارية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا العقارية. ووصلت قيمة الالتزامات ورؤوس الأموال التي تديرها «فيفث وول» إلى 1.7 مليار دولار تقريباً منذ تأسيسها في عام 2006، الأمر الذي يجعلها كبرى شركات رأس المال الجريء العالمية المتخصصة بالاستثمار في التكنولوجيا العقارية.

وتساهم الشراكة الجديدة مع «فيفث وول» في إثراء محفظة «الدار» من الاستثمارات والمبادرات.