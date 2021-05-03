عامان على انطلاق «نور أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، إكمالها بنجاح عامين من العمليات التشغيلية التجارية.

وتقع المحطة في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 1.2 غيغا واط، وتتضمن ما يزيد عن 3.3 مليون لوح شمسي.

ويشكل هذا المشروع الطموح مساهماً هاماً في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

ومنذُ أن بدأت عملياتها التشغيلية قبل عامين، شكَّلت «نور أبوظبي» مصدراً آمناً وموثوقاً ومُستداماً للطاقة المتجددة، بالاستعانة بأحدث الابتكارات التقنية. وتستخدم المحطة أنظمة آلية فائقة التطور للتنظيف، تمَّ اعتمادها بعد إجراء دراسة تفصيلية شاملة.