«فيريزون» تبيع «ياهو» و«إيه أو إل»

واشنطن (أ ف ب) -أعلنت شركة فيريزون الأميركية العملاقة للاتصالات اليوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين «ياهو» و«إيه أو إل» مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق أبولو جلوبل ماناجمنت أيضاً وحدة فيريزون ميديا بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت فيريزون في بيان أنها تحصل من الصندوق الاستثماري أبولو على 4,25 مليار دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت فيريزون إلى أنها تحتفظ بحصة 10 في المئة في الشركة التي تبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي جورو جاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الربع الثاني من السنة الجارية.

وكانت فيريزون استحوذت على ياهو عام 2017 مقابل نحو 4,5 مليار دولار، ودمجته في وحدتها مع إيه أو إل الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4,4 مليار دولار من تايم وورنر.

إلا أن زخم رمزَي الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أخذ في التراجع، وكذلك حصتيهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تحول مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث منها جوجل وفيسبوك.