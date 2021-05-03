«وول ستريت» تستهل تعاملات مايو بمكاسب

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسة على زيادة اليوم الاثنين بعد أسبوع من نتائج الأعمال التي جاءت إلى حد بعيد إيجابية، فيما يترقب المستثمرون بيانات لاستقاء مؤشرات بشأن وتيرة تعافي اقتصاد البلاد.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي نقطة 30.04 بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 33904.89 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.81 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 4191.98 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 69.09 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 14031.77 نقطة.