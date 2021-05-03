«إيرباص» تقلع بشبكة «إريكسون»

دبي (الاتحاد) مددت إريكسون وإيرباص شراكتهما المستمرة لزيادة إنتاج الطائرات وكفاءة التحقق باستخدام تقنيات إريكسون. يتميز الحل الآمن من إريكسون بشبكة خاصة من الجيل الرابع، مُهيأة للجيل الخامس، ويتضمن شبكة أساسية قوية ومتكررة متصلة بالحلول الراديوية التي تعمل على النطاق المتوسط 700 ميجاهرتز و2600 ميجاهرتز في الإرسال المزدوج بتقسيم الوقت (TDD).

سيتم اختبار موجة الملليمتر للجيل الخامس (5G mmWave) طوال عام 2021 حيث تتطلع إيرباص إلى إريكسون لإيجاد حلول تواءم المستقبل. يتم نشر شبكة LTE الأساسية الخاصة من إريكسون في موقع مدينة تولوز التي تتميز بهندسة الطيران وإنتاج خط التجميع النهائي.

تتمثل الميزة الرئيسة للشبكات الخاصة في القدرة على نقل البيانات بأمان بين الفرق الهندسية المختلفة المتواجدة في الموقع، بالإضافة إلى توصيل الأجهزة داخل مصانع ومواقع إيرباص من خلال حل اتصال NB-IoT.