تدابير جديدة للجولات السياحية في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي منظمي الرحلات السياحية والمنشآت السياحية والفندقية والمخيمات السياحية، بضرورة الالتزام بتوجيهات وتدابير خاصة أثناء الجولات للسياحية لتسمح بـ 20 سائحاً كحد أقصى في الأماكن المفتوحة للجولة السياحية الواحدة و10 سياح في الأماكن المغلقة برفقة مرشد سياحي واحد، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الدائرة تفاصيل تلك الإجراءات في وثيقة أطلقتها تتضمن تلك الإجراءات والتدابير لمزاولة نشاط مرشدي الجولات السياحية، وستقوم الدائرة بالتفتيش على هذه المنشآت للتحقق من تطبيق تلك التعليمات. ومن التعليمات التي تضمنتها الوثيقة، ينبغي أن يخضع مرشدو الجولة السياحية لاختبار كوفيد-19 قبل بدء الجولة ومعاودة إجراءات لاختبار وفقاً للتعاميم الصادرة، ويستأنف مرشد الجولة السياحية العمل في حال كانت نتيجة الاختبار سلبية، ويتعين على المرشدين السياحيين الامتناع عن تقديم خدماتهم في حال ظهرت عليه أي أعراض من المرض حتى لو كانت خفيفة.

ومن التعليمات، ينبغي فحص درجات الحرارة لجميع الأفراد من مرشدين وسياح، ويتعين على منظمي الجولات السياحية توفير أجهزة الفحص الحراري، بينما يتحمل المرشدون المستقلون مسؤولية توفيرها بأنفسهم. ويجب اصطحاب الزائر الذي تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية أو أعلى إلى غرفة مخصصة بالقرب من المدخل الرئيسي، ومن ثم إبلاغ خدمة «استجابة» في مركز عمليات دائرة الصحة، ويمنع مشاركة الزوار الذين تظهر عليهم أعراض إنفلونزا في الجولات السياحية.

ويتعين على مرشدي الجولات السياحية إبلاغ الزوار بإجراءات الوقاية والنظافة المعمول بها وجميع لقيود والتعديلات على الخدمة، إضافة إلى إبلاغ الزوار بتفاصيل الزيارة، ومسارها، والقواعد أو القيود المحتملة المعمول بها من قبل المزودين المختلفين من المتاحف، والمواقع الأثرية، والمناطق الطبيعية وغيرها، ويتعين على مرشدي الجولات السياحية الالتزام بمسارات ذات اتجاه واحد، تفادياً لتقاطع الطرق قدر الإمكان، بالتنسيق مع مرشدي جولات آخرين، ويجب على مرشد الجولة كذلك التواصل مع الوجهة لتأكيد حجز الجولة.

وأكدت الدائرة أنه على جميع الزوار ومرشدي الجولات السياحية ارتداء أقنعة في كل الأوقات، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات يمنع دخولهم إلى المرافق ومشاركتهم في الجولة، وُينصح في جميع الأحوال بغسل اليدين قبل وبعد الزيارة وعند مشاركة المعدات.

ويُطلب من الزوار تجنب الاختلاط الاجتماعي مع أشخاص من خارج مجموعتهم، ويجب الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المحددة بمترين بين مرشد الجولة السياحية والزوار، وبين الزوار أنفسهم طوال الجولة. ومن التعليمات، ضمان توفير معقمات اليدين للزوار.

وأشارت الدائرة إلى أنه يجب استخدام سماعات رأس لا سلكية وأجهزة راديو معقمة أو مخصصة للاستخدام مرة واحدة. وإن لم تكن مخصصة للاستخدام مرة واحدة، يتعين على الزائر تعقيمها قبل وبعد كل استخدام. ويعيد الزائر هذه الأجهزة بعد وضعها في كيس محكم الإغلاق، يجب استخدام أغطية مخصصة للاستعمال مرة واحدة في الميكروفونات التي يعاد استخدامها من قبل مرشدي الجولات السياحية. وكقاعدة عامة، يجب تعقيم جميع المواد المستخدمة خلال أداء الخدمة وفور انتهائها، وتجنب مشاركة المعدات أو الأدوات مع مرشدي جولات آخرين، وفي حال مشاركة معدات أو أدوات معينة، يتعين على مرشد الجولة اعتماد نظام للتعقيم والتطهير.

ويجب إجراء جولات السير والتوقف لتوفير معلومات المواقع الأثرية في الأماكن المفتوحة أو الواسعة، مع مراعاة مسافة التباعد الآمنة المحددة بمترين، ويتعين على مرشد الجولة السياحية السياحية التنسيق مع الموردين لتفادي الازدحام عند وصول لمجموعات. وفي حال تقرر نقل الزوار بوساطة السيارات، فلا يجب أن يتجاوز عدد الأشخاص في السيارة الواحدة الثلاثة مع السائق، وإذا تقرر نقل الزوار بوساطة الحافلات، فيتعين ترتيب أماكن الجلوس وفقاً لمسافات التباعد المادي المقررة في كل صف مقاعد.