1.26 مليون زائر دولي لدبي الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبلت دبي 1.26 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، أمضوا ما يزيد على 7.19 مليون ليلة سياحية في فنادق الإمارة، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي قدرت متوسط الاشغال الفندقي بنحو 64%

وأظهرت بيانات "سياحة دبي" ارتفاع متوسط إقامة نزلاء فنادق الإمارة خلال الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 5.1 ليلة فندقية مقارنة مع 3.7 ليلة فندقية خلال الربع ذاته من عام 2020، وهو ما أسهم في تقليص التراجع في إجمالي عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) من 7.68 مليون ليلة في الربع الأول من العام الماضي إلى 7.19 مليون ليلة خلال الربع الأول من هذا العام، على الرغم من التراجع الكبير في أعداد الزوار الناتج عن تداعيات أزمة كوفيد-19.

الإشغال الفندقي

وعلى صعيد معدلات الإشغال الفندقي، نجحت فنادق دبي في تسجيل متوسط اشغال خلال الربع الأول من هذا العام نسبته 64% مقارنة مع معدل قدره 69% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط العائد اليومي نحو 394 درهماً للغرفة مقارنة مع 442 درهماً للغرفة في الفترة المماثلة من الربع الأول من 2020.

وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، تراجع اجمالي المنشآت الفندقية في الإمارة من 745 منشأة تضم 127 الفاً و865 غرفة في الربع الأول من 2020، إلى 712 منشأة تضم 127 ألفا و244 منشأة في الربع الأول من العام الجاري، من بينها 413 فندقاً من مختلف الشرائح تضم 102 ألف و945 غرفة، في حين بلغ مجموع منشآت الشقق الفندقية نحو 186 منشأة تضم 24 الفاً و299 شقة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%.

الأسواق المُصدرة

ووفقا لبيانات سياحة دبي، تصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الربع الأول، مسجلة أكثر من 320 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 99 ألف زائر، وفرنسا بنحو 46 ألفاً ثم مصر في المرتبة الرابعة بنحو 41 ألفاً، والمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بنحو 40 ألفاً، في ما حلت منطقة جنوب آسيا في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 31%، تلتها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 20% ومنطقة شرق أوروبا بنسبة 17%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 11%، ومنطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 4%.

مؤشرات أداء إيجابية

وقال نادر صيفي مدير عام منتجع ريو دبي نخلة ديرة، إن مؤشرات الأداء خلال الربع الأول كانت ايجابية للغاية.

وأشار إلى استمرار تدفقات الطلب من السوق المحلي خاصة خلال العطلات الأسبوعية وعطلة الربيع المدرسية التي شهد خلالها المنتجع معدلات اشغال مرتفعة، مشيراً إلى أن مؤشرات الاشغال خلال شهر رمضان فاقت التوقعات، متوقعاً ان ترتفع بشدة خلال عطلة عيد الفطر.