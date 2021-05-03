7.74 مليار درهم أرباح 11 بنكاً إماراتياً

أبوظبي (وام) ارتفع صافي أرباح 11 بنكاً وطنياً إلى 7.74 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021، بنمو نسبته 9.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. وأظهرت البيانات المالية المجمعة الصادرة عن البنوك، والتي تم توثيقها من قبل أسواق المال في كل من أبوظبي ودبي، أن مؤشرات عمل القطاع البنكي كانت إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبالإضافة إلى النمو المسجل في صافي ربحية البنوك، فقد شهدت المؤشرات الأخرى نمواً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها مؤشرات السيولة وإجمالي الموجودات والودائع ونشاط الإقراض. وتفصيلاً، فقد بلغ صافي أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 2.967 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2020.

وجاء بنك أبوظبي الأول بالمركز الأول في صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من العام الجاري ووصلت قيمتها 2.475 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2020. وحل بنك أبوظبي التجاري بالمركز الثاني من حيث قيمة الأرباح والتي وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري 1.12 مليار درهم، تلاه بنك الشارقة الإسلامي 164 مليون درهم، ومن ثم على التوالي بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أم القيوين بـ 43 مليون درهم. وفيما يتعلق بالبنوك في دبي، فقد كان بنك الإمارات دبي الوطني الأكثر تحقيقاً للربحية بقيمة بلغت 2.32 مليار درهم تقريباً، تلاه بنك دبي الإسلامي بـ 846 مليون درهم، وبنك دبي التجاري بـ 325 مليون درهم، ومصرف الإمارات الإسلامي بـ 211 مليون درهم، وبنك المشرق بـ 43 مليون درهم.