العراق يكشف عن تكلفة تطوير «المنصورية»

بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين: إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية العراقي للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار. كانت سينوبك الصينية قد فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.

وقال عبد الجبار أيضاً: إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وأن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف «أوبك+» لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن العراق يجري أيضاً محادثات بشأن شراء محتمل لحصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي بجنوب البلاد.

وقال عبد الجبار: إن هناك محادثات في وزارة النفط بشأن استحواذ شركة نفط البصرة على ملكية غرب القرنة 1 وقيادة المشروع، كما كان الحال في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.

أقر العراق الشهر الماضي ميزانية استثمار بنحو 1.15 مليار دولار في 2021 لتطوير مجنون ورفع إنتاجه إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات.