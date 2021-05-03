تباطؤ نشاط المصانع التركية في أبريل

إسطنبول (رويترز) - أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا نما طفيفا في أبريل وسط موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 تزامنا مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأظهرت بيانات من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس. ماركت أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 50.4 نقطة في أبريل مقارنة مع 52.6 نقطة في الشهر السابق، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل قطاعا الإنتاج والطلبات الجديدة نموا متوسطا في أبريل إذ ربط المشاركون في المسح ذلك غالبا بعودة تفشي كوفيد-19، لكن الأعمال الجديدة الخارجية ارتفعت وسط علامات على تحسن الطلب العالمي. وأظهرت البيانات أن المصانع واصلت التوسع في التوظيف، مما مكن الشركات من تلبية الطلبيات المتأخرة، ما أدى لتراجع الطلبيات غير المنفذة بأقصى وتيرة منذ مايو 2020.