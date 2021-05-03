133.6 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وحققت الشركة أداءً قوياً ونمواً في مقاييس الأداء الرئيسية، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 133.6 مليون درهم، بنمو نسبته 9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

واستند هذا الأداء الإيجابي على الاستراتيجية الواضحة والنهج المدروس لعمليات الاكتتاب، واعتماد أعلى معايير التميز في الأنشطة التشغيلية، إلى جانب تنوع المحفظة الاستثمارية.



وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يشكل هذا الأداء المالي القوي دليلاً مهماً على أسس الأعمال القوية والتنافسية العالية التي تتمتع بها الشركة. وقد حرصت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على مواصلة تقديم الدعم للعملاء والشركاء خلال هذه المرحلة الصعبة، حيث اتخذت الشركة العديد من الخطوات والتدابير لضمان مواصلة توفير الخدمات دون أي انقطاع، إلى جانب تقديم كل الدعم الممكن للجهود الحكومية في هذا المجال، فضلاً عن مواصلة توفير الدعم للمجتمع ككل من خلال المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية».

ومن جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على التكيف مع التحديات التي تواجه السوق، واستراتيجيتنا الرقمية، ومكامن القوة الرئيسية للشركة، فضلاً عن قدرتنا على الوفاء بوعدنا بأن نكون شريك التأمين الذي يعتمد عليه العملاء. وسنواصل في المرحلة المقبلة تطوير أعمالنا ومنتجاتنا بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم كل ما يلبي تطلعات واحتياجات مساهمينا».

واختتم قائلاً: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين توفير الدعم للأفراد والمجتمعات التي تعمل ضمنها من خلال اتخاذ أفضل إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، كما حرصت على الالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع ككل».