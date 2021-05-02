الفلاسي: الإمارات أفضل الوجهات جذباً لرواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

استضافت حاضنة الأعمال in5، التابعة لمجموعة تيكوم، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث التقى خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحاضنة ونخبة من رواد الأعمال والمستثمرين واطلع على إنجازات الشركات الناشئة وناقش مستقبل وفرص تعزيز قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وترسيخ جاذبية الدولة عالمياً كمركز رائد للمواهب والشركات الناشئة.والتقى الفلاسي خلال الزيارة مجموعة من الشركات الناشئة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة ومتقدمة على أهم المؤشرات العالمية كونها واحدة من أفضل الوجهات وأكثرها جذباً لرواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، وهذه المكانة تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها لاعباً رئيسياً في تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا في المستقبل والمتمثلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار، وذلك من خلال العمل على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب مع العمل في الوقت ذاته على توفير المقومات والبيئات الحاضنة، وتعزيز الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تضمن نموها وازدهارها، وبما يسهم في تنويع الاقتصاد واستدامته ورفع تنافسيته عالمياً».

وأضاف معاليه: «لدى دولة الإمارات الكثير من النماذج الملهمة لشركات بدأت ناشئة وتحولت إلى رائدة لها حضورها ومكانتها في مختلف دول المنطقة والعالم»، وتابع قائلاً: «يعتبر قطاع الشركات الناشئة من القطاعات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي نظراً للدور الذي يقوم به في تحفيز الإبداع والابتكار وتنمية المواهب، والمساهمة الفاعلة في إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية».

وأشاد معاليه بالدور المهم الذي تقدمه حاضنة الأعمال in5 في تمكين المواهب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية الكامنة أو من خلال توفيرها بيئة حاضنة ومتكاملة وخدمات متطورة تحفز رواد الأعمال من الشركات الناشئة على تقديم أفكار خلاقة تسهم في تسريع وتيرة بناء اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار ويصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

واستعرض ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام أبرز إنجازات الحاضنة والشركات الناشئة فيها خلال السنوات الماضية، حيث احتضنت منذ التأسيس أكثر من 450 شركة ناشئة في برنامج يمتد لثلاث سنوات في قطاعات محورية هي التكنولوجيا والتصميم والإعلام.