القرية العالمية تكرم شركاء موسم اليوبيل الفضي وشركات السياحة والإعلاميين

دبي (الاتحاد)

استضافت القرية العالمية التي اختتمت فعاليات الموسم 25 أمس الأول، حفل توزيع الجوائز السنوي الخاص بتكريم شركائها، وشركات السياحة والسفر والإعلاميين المتميزين في فئات الجوائز المختلفة، والتي ساهمت في نجاح موسم اليوبيل الفضي.

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «لقد كان للدعم الإستثنائي، الذي قدمه شركاؤنا من مختلف الفئات، أثرٌ كبير في إنجاح الموسم 25. فخورون بمساهمتنا في دعم المشهد السياحي في إمارة دبي ودولة الإمارت وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم. إن العمل مع جميع هؤلاء الأشخاص المبدعين والفرق المتميزة والمؤسسات المبتكرة هو وسام فخر لنا نعتز به في جميع مواسمنا».

وحصل جناح إيران على لقب «أفضل جناح» عن التجارب الفريدة والشعبية الكبيرة التي حظي بها طوال الموسم، فيما فاز جناح إفريقيا بلقب «أفضل عرض لحرف يدوية» عن استضافته لأبرع الحرفيين الذين عكسوا بنجاح روعة الحرف اليدوية والأعمال الفنية التي تشتهر بها القارة السمراء أمام الضيوف.

وفاز جناح المغرب بلقب «أفضل واجهة جناح» بعد أن تألقت واجهته أمام ضيوف القرية العالمية بعكسها لغني الثقافة المغربية، وكانت محطة تصوير لهم أثناء زيارتهم طوال الموسم، وعن فئة «أفضل مقهى»، فقد فاز بها «كاميليشوس»، وتم الإعلان عن فوز مطعم «أولد تبليسي» الجورجي بجائزة «أفضل مطعم»، وفوز كشك «توك توك» بجائزة «أفضل كشك» و«كشك فلافي» بجائزة «أفضل كشك تابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وحصل كشك تشيكي على جائزة «أفضل فكرة تجارية جديدة» ومحل «الفن العراقي» على جائزة أفضل محل تجزئة و«بيت الرعب» على جائزة «أفضل وجهة ترفيهية».

وكرّمت القرية العالمية الإعلاميين اللذين تميزوا في فئاتهم خلال الموسم وقدّموا من الأعمال المقروءة والمصورة ما يستحق التقدير، حيث حصدت جريدة الاتحاد جائزتي التميز الصحفي والتي فاز بها الزميل مصطفى عبد العظيم من القسم الاقتصادي، وجائزة جائزة «أفضل تصوير فوتوغرافيوفي، والتي فاز بها الزميل المصور أفظل تازاكوني.

واستكملت القرية العالمية توزيع الجوائزمع تكريم كل من «راينا للسياحة» و«راتوا للسياحة» و«بارمار للسياحة» عن أفضل الأداء الذي قدموه طوال الموسم في قطاع السياحة والسفر.

ووجهت القرية العالمية الشكر لجميع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والدوائر الحكومية اللذين لعبو دوراً بارزاً وكبيراً في نجاح هذا الموسم الاستثنائي، لتشمل القائمة كل من شرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الثقافة والفنون دبي، واقتصادية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجموعة الأمنية، وهيئة الطيران المدني، وجمارك دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجموعة برايم الصحية.