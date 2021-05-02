شراكة بين «تبريد» و«إس إيه بي» و«ديلويت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إس إيه بي» عن إبرام شراكة مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، وذلك في خطوة من شأنها أن تساهم في دعم التحول الرقمي في قطاع تبريد المناطق الإقليمي.

وتساهم عدة عوامل في دعم النمو في قطاع تبريد المناطق بمنطقة الشرق الأوسط، بينها النمو السكاني والنمو الاقتصادي المتنوع والمناخ الحارّ، إضافة إلى الرؤى الحكومية المتعلقة بقضايا التنمية البيئية المستدامة. وتساهم هذه العوامل في رفع قيمة سوق تبريد المناطق في المنطقة إلى 8 مليارات دولار، وفقاً لشركة «غلوبال ماركت إنسايتس»، وجعلها مهيّأة لتحقيق نمو سنوي قدره 8 بالمئة بين العامي 2021 و2027.

و أكّد بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، تمتّع تبريد بسمات الديناميكية والابتكار، مشيراً إلى سعيها الدائم لتسهيل عملياتها الداعمة للنمو والازدهار.

وأضاف اللمكي: «من المتوقع أن تحقق مبادرة التحوّل الرقمي التي بدأناها مع (إس إيه بي) و(ديلويت) منفعة كبيرة لأعمالنا، إذ سيؤدي الوصول الفوري لأحدث البيانات اللحظية إلى إطلاق إمكانات تحليلية إضافية تساهم في زيادة قدراتنا التنافسية والتشغيلية، وتعزز القيمة التي نُضيفها على عملائنا، ونحن نتطلع إلى رؤية نتائج هذا التعاون الاستراتيجي واستشراف التحسينات التي ستعود بالمنفعة على موظفينا وعملائنا».