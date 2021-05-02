759 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 759 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 252 مبايعة بقيمة 442.9 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 57.72 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.18 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وسجلت الرهون قيمة قدرها 291.96 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 52.71 مليون درهم و61 رهناً لفلل وشقق بقيمة 239.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 91 مليون درهم، وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 39 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 24.47 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم، وأخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة 6 ملايبن درهم.