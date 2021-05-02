أسواق الأسهم الخليجية تغلق متباينة

دبي (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الأحد، إذ رفعت الشركات العقارية مؤشر دبي بينما تأثرت البورصة السعودية بهبوط القطاع المالي. نزل المؤشر السعودي الرئيس 0.5 بالمئة إلى 10366 نقطة، مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.1 بالمئة، وانخفاض بنك الرياض 2.8 بالمئة بعد إعلانه عن هبوط في الأرباح ربع السنوية.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.5 بالمئة إلى 6077 نقطة، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم اتصالات 0.9 بالمئة بعد زيادة صافي ربح الربع الأول. تدرس الشركة إعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.44 مليار دولار) تستحق في يونيو. الإصدار الجديد سيحسن المرونة المالية للشركة ويستخدم لسداد سندات مستحقة.

وفي سوق دبي، أغلق المؤشر الرئيس مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 2624 نقطة، بعد خسائر لثلاث جلسات. وتقدم سهم إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، ثلاثة بالمئة، بينما زاد سهم وحدتها إعمار مولز 3.3 بالمئة.

وصعد سهم دبي للاستثمار 1.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح 123.8 مليون درهم (34 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 6.8 مليون قبل عام.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.7 بالمئة إلى 3788 نقطة، وصعد مؤشر بورصة الكويت 0.7 بالمئة إلى 6671 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق البحرين 0.1 بالمئة إلى 1485 نقطة، كما نزل المؤشر القطري 0.1 بالمئة بفعل هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة إلى 10906 نقاط.

والبورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة اليوم.







