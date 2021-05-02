«دبي للسلع» يستقطب 216 شركة جديدة

دبي (الاتحاد) شهد مركز دبي للسلع المتعددة تسجيل 216 شركة جديدة في المنطقة الحرّة خلال شهر أبريل 2021، محققاً أعلى رقم منذ سبع سنوات، كما حققت المنطقة الحرّة في الربع الأول من العام الجاري أفضل أداء لها منذ سبع سنوات.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لقد أدى الوباء العالمي إلى قيام الشركات في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم مكانتها ووضعها لضمان وصولها إلى المستويات الصحيحة من الدعم والمرافق الرائدة والخدمات من الدرجة الأولى. يواصل مجتمعنا الذي يضم أكثر من 18000 شركة نموه بمعدلات قياسية لأننا نقوم بدعم الشركات الأعضاء لدينا وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ويظهر هذا الشهر القياسي بالفعل مرونة اقتصاد دبي والالتزام الذي يحمله مركز دبي للسلع المتعددة تجاه الشركات الأعضاء فيه». يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي بعد انضمام 205 شركات إلى المنطقة الحرّة خلال شهر سبتمبر 2020. وقد تم اختيار مركز دبي للسلع المتعددة خلال شهر أكتوبر الماضي كأفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة «إف دي آي» الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز وذلك للسنة السادسة عى التوالي.