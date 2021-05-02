الأسهم الإماراتية تفتح الأسبوع على مكاسب

أبوظبي (وام) - استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات اليوم الأول من شهر مايو على ارتفاع، وسط استمرار عمليات الشراء المؤسسي للمؤسسات المحلية والأجنبية خاصة في سوق العاصمة، مما رفع إجمالي قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.017 مليار درهم. ومع البداية الخضراء التي دشنتها الأسواق لتعاملات مايو، فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.4 مليار درهم تقريباً في ختام الجلسة.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات استمرار تدفق الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية، خاصة المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار، والتي استحوذت على أكثر من 90% من الصفقات التي جرى إبرامها في الأسواق. وتفصيلاً فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% مغلقاً عند مستوى 6077 نقطة تقريباً، فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2624 نقطة بزيادة نسبتها 0.71% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

ولا يزال الجزء الأكبر من السيولة يتركز في سوق أبوظبي، حيث وصلت قيمة الصفقات نحو 930 مليون درهم، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 122 مليون سهم نفذت من خلال 1260 صفقة بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وكان سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14.36 دراهم الأكثر نشاطاً في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 341 مليون درهم، تلاه سهم الشركة العالمية القابضة المغلق عند مستوى 90.9 درهم بتداولات بلغت قيمتها 226 مليون درهم.

أما سهم الدار العقارية المغلق عند 3.5 درهم فقد بلغت قيمة التداولات عليه نحو 194 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة التداولات 87 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 84 مليون سهم نفذت من خلال 1397 صفقة. وأغلق سهم إعمار العقارية عند 3.84 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 24 مليون درهم، فيما أغلق سهم إعمار مولز عند 1.90 درهم، وسهم إعمار للتطوير عند 2.85 درهم، وصعد سهم الاتصالات المتكاملة إلى 6.60 درهم.